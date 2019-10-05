В Баку состоялся тематический вечер, посвященный поэту Сергею Есенину и скульптору Степану Эрьзи

В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся тематический вечер, посвящённый дружбе двух великих русских деятелей культуры поэта Сергея Есенина и скульптора Степана Эрьзя , сообщает Report со ссылкой на РИКЦ.

Как известно, в 20-е годы прошлого века Сергей Есенин и Степан Эрьзя (Нефёдов) неоднократно встречались в Азербайджане и проводили дискуссии по своему творчеству.

На вечере выступила гостья из России, вице-президент Международного фонда искусств имени Степана Эрьзя Елена Бутрова. Затем состоялся показ документально-публицистического фильма «Любимая Русь и Мордва».

Участниками Международного конкурса детского творчества «Миры мастера Эрьзя» стали школьники и студенты образовательных учреждений города Баку. В онлайн-конкурсе приняли участие более 300 представителей Азербайджана. Лучшие из лучших награждены дипломами и подарками.

Состоялся большой праздничный концерт, в котором принял участие коллектив детского театра «Гюнай» (руководитель Лариса Тарусова) и студенты Бакинской Музыкальной Академии.