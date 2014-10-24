В Баку состоялась презентация литературного сборника в честь 200-летия М. Лермонтова

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Союзе писателей Азербайджана состоялась презентация литературного сборника "Горы Кавказа, я вам не чужой…", посвященная 200-летию великого русского поэта М.Ю.Лермонтова. Как сообщили Report в посольстве России в Азербайджане, в альманах, изданный при поддержке посольства Координационным советом организаций российских соотечественников Азербайджана совместно с Союзом писателей республики, вошли произведения писателей, поэтов, литературоведов из Азербайджана, России и других стран, посвященные великому русскому поэту.

В презентации приняли участие члены Союза писателей, представители Исполнительной власти Сабаильского района Баку, министерства культуры Азербайджана, дипломаты посольства России, а также литераторы, критики, общественность – любители и почитатели творчества поэта и русской поэзии. Выступавшие отметили огромный вклад классика русской литературы в мировую культуру, в том числе в развитие литературы в Азербайджане.

В ходе презентации один из авторов сборника, старший советник посольства России А.Гладков по поручению МИД России и руководства посольства вручил редактору-составителю альманаха, известному поэту, заведующей отделом поэзии журнала "Литературный Азербайджан" А.Талыбовой почетный диплом Правительственной комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом, возглавляемой министром иностранных дел России С.Лавровым. Этой наградой А.Талыбова отмечена за большой личный вклад в сохранение и поддержку традиций русского языка и культуры, плодотворное участие в литературном процессе в Азербайджане.