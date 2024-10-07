В Баку состоялась презентация книги известного казахского писателя на азербайджанском языке

В Баку состоялась презентация книги известного казахского писателя Бердибека Сокпакбаева "Меня зовут Кожа", изданной Фондом тюркской культуры и наследия на азербайджанском языке.

В Баку состоялась презентация книги известного казахского писателя Бердибека Сокпакбаева "Меня зовут Кожа", изданной Фондом тюркской культуры и наследия на азербайджанском языке.

Как сообщает Report, презентация книги, приуроченная к 100-летию со дня рождения писателя, состоялась в рамках Х Бакинской международной книжной выставки в Баку.

Выступившая на мероприятии президент Фонда Актоты Раимкулова отметила, что Бердибек Сокпакбаев написал много интересных произведений, одним из которых является шедевр казахской детской литературы, повесть "Меня зовут Кожа". Она отметила, что повесть переведена на 68 языков мира, и Фонд впервые представила читателям эту книгу в переводе на азербайджанский язык с целью популяризации богатого наследия тюркского мира и его передачи будущим поколениям.

Выступивший на мероприятии советник президента Казахстана Малик Отарбаев, в свою очередь, сказал, что Бердибек Сокпакбаев написал много замечательных романов, а его повесть "Меня зовут Кожа" учит молодое поколение отстаивать свои национальные ценности. По его словам, первой это произведение перевела на русский язык дочь писателя Самал Сокпакбаева, которая также сыграла большую роль в продвижении повести во многих странах.

Руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области Казахстана Данияр Алиев и дочь писателя Самал Сокпакбаева поделились своими мнениями о книге. Они подчеркнули, что подобные мероприятия способствуют развитию культурных связей между двумя странами.

Руководителем проекта и автором предисловия к книге является Актоты Раимкулова, переводчики – Ханым Айдын, Рабига Назимгызы, Хатира Нургюль, редактор – Фарид Гусейн.

Повесть "Меня зовут Кожа" одно из полюбившихся образцов мировой детской литературы. В нем привлекается внимание к уникальному мировоззрению детей, влиянию на них окружающей среды, а также к идее о том, что важнейшим залогом исправления человека является совесть.