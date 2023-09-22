В Баку проходит международная конференция "Мастера тюркской литературы"

22 сентября в Национальной библиотеке Азербайджана проходит международная конференция на тему "Мастера тюркской литературы", посвященная 115-летию классика азербайджанской литературы XX века, ученого-педагога Мир Джалала Пашаева и 100-летию видного писате

22 сентября в Национальной библиотеке Азербайджана проходит международная конференция на тему "Мастера тюркской литературы", посвященная 115-летию классика азербайджанской литературы XX века, ученого-педагога Мир Джалала Пашаева и 100-летию видного писателя, основоположника детективного жанра в казахской литературе, драматурга, общественного деятеля Кемеля Токаева.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, советник президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Тахиров, директор Национальной библиотеки Казахстана Бакытжамал Оспанова, а также такие видные казахстанские и азербайджанские деятели науки, литературы и искусства.

Советник президента Малик Отарбаев, отметив, что казахи и азербайджанцы с давних пор являются дружественными народами, зачитал поздравительное письмо президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева по случаю проведения данного мероприятия. "Укреплению отношений братских стран способствуют не только добрососедство и экономическое сотрудничество через Каспийское море, но и духовные связи наших уважаемых писателей и выдающихся личностей", - говорится в письме президента Казахстана.

Выступая на мероприятии, посол Казахстана Алим Байель отметил, что Казахстан всегда будет вместе с Азербайджаном. Дипломат также подчеркнул, что благодаря доверительному диалогу между президентами Казахстана и Азербайджана всестороннее сотрудничество между странами сегодня вышло на новый уровень.

Ректор Университета ADA Хафиз Пашаев в свою очередь заявил, что сегодняшнее мероприятие несет символичный характер: "2023 год - особенный, это год столетий. В этом году мы отмечаем столетний юбилей со дня открытия Национальной библиотеки Азербайджана, столетие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также столетие видного казахстанского писателя, драматурга и общественного деятеля Кемеля Токаева".

Х. Пашаев отметил, что между Азербайджаном и Казахстаном установлено крепкое сотрудничество в сфере культуры. Университет ADA cотрудничает с казахскими университетами. "Университет также открыт для студентов из братского Казахстана. Мы предлагаем им стипендию имени Топчибашева", добавил ректор.

В ходе конференции участники выступят с докладами о жизни и творческой деятельности М.Пашаева и К.Токаева, поделятся мнениями о важности дальнейшего сближения тюркских народов путем культурного взаимодействия.

В рамках мероприятия также состоится торжественная церемония презентации книги К.Токаева "Ночной выстрел", изданной на

азербайджанском языке, и книги М.Пашаева "Сердце гор" на казахском языке. Наряду с презентацией сборников произведений мастеров художественного слова тюркского мира, также организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная их творчеству.