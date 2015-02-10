Посол Марокко презентует в Баку свою книгу

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Посол Марокко в Азербайджане Хасан Хами презентует в Баку свой роман "Sparkling Ashes Over the Rainbow" (Блестящий пепел над радугой).

Как сообщил Report Х.Хами, в связи с этим 13 февраля в книжном магазине "Али и Нино" состоится встреча с автором, на которой желающие смогут приобрести книгу и получить его автограф.

По словам автора, основной темой книги является проблема глобального потепления и изменения климата вследствие деятельности человека. Одним из персонажей романа является азербайджанская журналистка, которая посетила международную конференцию по климату в Копенгагене.

Книга опубликована издательством "Ганун" тиражом 500 экземпляров.