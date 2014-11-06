В Баку состоится презентация сборника произведений Чингиза Айтматова на азербайджанском языке

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Состоится презентация сборника произведений всемирно известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова на азербайджанском языке.

Как сообщил Report временный поверенный в делах Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов, сборник переведен переводчиком Ибрагимом Гаджиевым и состоит из 9 наиболее известных произведений Ч. Айтматова.

Презентация пройдет 8 ноября в посольстве Кыргызстана в Азербайджане. Тираж книги - 300 экземпляров.