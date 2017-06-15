В Баку прошла творческая встреча с писателем-фантастом Александром Хакимовым

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялась творческая встреча с известным азербайджанским писателем-фантастом Александром Хакимовым.

Как сообщает Report, в ходе встречи он рассказал о своем тридцатилетнем творческом пути и представил новую книгу «Зевающая чайка» - сборник рассказов, статьей, эссе и стихов писателя, написанных в разное время.

Встреча завершилась обсуждением идеи создания «Клуба фантастическийх идей» с участием бакинских школьников.

Во ней приняли участие председатель Ассоциации «Азербайджан-Израиль»Вахид Байрамов, руководитель Центра трансфера технологий Азербайджанского государственного экономического университета Айдын Гусейнов, представители творческой и научной общественности.