В Баку прошел круглый стол "Литература и культура современной России"

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете языков (АУЯ) прошел круглый стол "Литература и культура современной России".

Как сообщает Report, в ходе круглого стола, состоявшегося в научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) "Россиеведение" при АУЯ, принял участие по приглашению самого университета российский литературовед, заведующий кафедрой литературы Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), профессор Александр Бондарев.

Во время выступления литературовед подчеркнул, что успешное развитие научно-образовательных связей между МГЛУ и АУЯ сформирует студенческую элиту, которой предстоит со временем профессионально работать в направлении дальнейшего культурного сближения народов России и Азербайджана.

Модератором круглого стола стал заведующий научно-исследовательской лаборатоией Россиеведения, профессор Мамед Ариф оглу Алиев.

Недавно созданная в Азербайджанском университете языков Научно-исследовательская лаборатория "Россиеведение" в Азербайджане является единственным центром, где будет проводиться изучение России как социально-исторического, культурно-исторического и общественно-политического фактора. Лаборатория намерена сотрудничать с образовательными, научными и культурными организациями, осуществлять сотрудничество с профильными российскими вузами и структурами в рамках договорных отношений, обучать специалистов и создавать совместные проекты, проводить научно-исследовательскую работу по изучению современной России. Филологическое направление – русский язык и русская литература, политическая система, политическая ситуация, политическая история, религиозная система и религиозная толерантность в России - очень интересные направления, по которым лаборатория нацелена на двустороннее сотрудничество с зарубежными структурами.

В рамках этого сотрудничества лабораторией планируется проведение научных семинаров, коллоквиумов, конференций. Важнейшие направления деятельности - взаимодействие с научно-исследовательскими лабораториями по изучению России не только в России, но и в зарубежных странах, участие в международных научных проектах и грантах, а также изучение и разработка предмета "Зарубежное Россиеведение". "Зарубежное Россиеведение" представляет собой новое направление научных исследований и учебного процесса. Лабораторией планируется также сотрудничество с азербайджанской диаспорой в России и русской общиной в Азербайджане. В рамках своей деятельности лаборатория планирует переводы научных работ российских ученых-политиков, правоведов, мыслителей на азербайджанский язык, организацию производственной и педагогической практики студентов–бакалавров Азербайджанского университета языков в селе Ивановка Исмаиллинского района Азербайджана, издание научно-методических и учебных материалов по специальности "Россиеведение" - "Введение в специальность", "История России", "Правовая система Российской Федерации", "Политическая система Российской Федерации", "Культура России", "Религия России", "Этнография России", "Русский язык как язык страны специализации", "Русский язык как иностранный" и др.

Ранее 23 октября состоялась встреча А. Бондарева с руководством университета, научно-исследовательскими лабораториями "Азербайджановедение" и "Россиеведение". 24 октября российский литературовед встретился со студентами филологического факультета русского языка АУЯ, в ходе которого участники встречи обменялись мнениями о развитии языка.

Александр Петрович Бондарев (род. 21 марта 1947 г) выпускник Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза (1971), доктор филологических наук (1994), профессор (1997), заведующий кафедрой литературы МГЛУ, член Союза писателей России (2000). В рамках научно-исследовательской работы его кафедры разрабатываются вопросы: интратекстуального и интертекстуального взаимодействия мифологических и исторических сюжетов в реальности художественного текста, бахтинологии, "диалогической поэтики", теории и истории литературы. За заслуги в области образования А. Бондарев награжден нагрудным знаком "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации" (2001). Научные интересы - в области теории и истории зарубежной и русской литературы, поэтики, теории и практики перевода, лингвистики. А.П.Бондарев дал систематическое описание генезиса, становления и эволюции французского романа XVII - первой половины XIX вв. Он выступил составителем и комментатором изданий французских писателей (Сен-Симона, Ш.Сореля, П.Мариво, А.Р.Лесажа и др.), переводчиком романов П.Лоти и книги Ж.Тюлара о Наполеоне, вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей".