В Баку пройдет вечер поэзии "Поэт и Родина"

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ 13 марта в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова организуют вечер поэзии "Поэт и Родина", на котором исполнят избранные стихи азербайджанской и турецкой литературы.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Турции в Азербайджане, мероприятие организуют по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и Кавказской исламской армии.

На вечере примут участие посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, депутаты, поэты и актеры.