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    В Баку пройдет вечер поэзии "Поэт и Родина"

    Мероприятие организовано по случаю 100-летия АДР и Кавказской исламской армии

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ 13 марта в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова организуют вечер поэзии "Поэт и Родина", на котором исполнят избранные стихи азербайджанской и турецкой литературы.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Турции в Азербайджане, мероприятие организуют по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и Кавказской исламской армии.

    На вечере примут участие посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, депутаты, поэты и актеры.

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