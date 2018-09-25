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    В Баку открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Александра Солженицына - ФОТО

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете языков (АУЯ) при поддержке представительства Россотрудничества в Баку прошел круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения русского писателя Александра Солженицына, передает Report со ссылкой на Российский информационно-культурный центр (РИКЦ).

    Мероприятие, организованное московским Домом русского зарубежья имени А.И.Солженицына при поддержке российского посольства в Азербайджана, прошло на площадке научно-исследовательской лаборатории "Центра россиеведения" АУЯ.

    В ходе стола заведующая отделом Дом русского зарубежья Галина Тюрина выступила с докладом и представила видеопрезентацию, посвященную творчеству Александра Солженицына.

    Отметим, что в работе круглого стола приняли участие ректор АУЯ Кямал Абдуллаев, руководитель "Центра россиеведения" АУЯ Мамед Алиев, советник посольства России в Азербайджана Игорь Еронин, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, преподаватели и аспиранты бакинских вузов.

    Наряду с этим в РИКЦ в городе Баку открылась фотовыставка "Доверенный летописец эпохи", приуроченная к юбилею писателя и подготовленная Россотрудничеством, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям России, Департаментом культуры города Москвы и Домом русского зарубежья имени А.И. Солженицына. 

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