В Баку начался третий день Форума азербайджанского языка и литературы

Во Дворце "Гюлистан" в Баку стартовал заключительный день Форума азербайджанского языка и литературы.
Как передает Report, форум, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, при поддержке министерства науки и образования Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит 1-3 сентября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Следует отметить, что открытие форума состоялось в городе Шемаха.