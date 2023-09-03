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В Баку начался третий день Форума азербайджанского языка и литературы

В Баку начался третий день Форума азербайджанского языка и литературы Во Дворце "Гюлистан" в Баку стартовал заключительный день Форума азербайджанского языка и литературы.
Литература
3 сентября 2023 г. 11:31
В Баку начался третий день Форума азербайджанского языка и литературы

Во Дворце "Гюлистан" в Баку стартовал заключительный день Форума азербайджанского языка и литературы.

Как передает Report, форум, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, при поддержке министерства науки и образования Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит 1-3 сентября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Следует отметить, что открытие форума состоялось в городе Шемаха.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı" Forumunun üçüncü günü başlayıb

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