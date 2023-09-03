В Баку начался третий день Форума азербайджанского языка и литературы

В Баку начался третий день Форума азербайджанского языка и литературы

Во Дворце "Гюлистан" в Баку стартовал заключительный день Форума азербайджанского языка и литературы.

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Во Дворце "Гюлистан" в Баку стартовал заключительный день Форума азербайджанского языка и литературы. Как передает Report, форум, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, при поддержке министерства науки и образования Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит 1-3 сентября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Следует отметить, что открытие форума состоялось в городе Шемаха. Подпишитесь на наш Telegram канал