В АУЯ прошла научная сессия, посвященная творчеству народного писателя Эльчина Эфендиева

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете языков (ADU) прошла научная сессия, посвященная творчеству народного писателя Эльчина Эфендиева.

Как передает Report, мероприятие прошло при организационной поддержке кафедры лингводидактики и стилистики английского языка вуза.

Цель встречи заключается в том, чтобы люди больше узнали о народном поэте.

Открыв мероприятие, руководитель кафедры, доцент Севиндж Зейналова коснулась особенностей творчества народного писателя Эльчина и его произведений.

Затем выступил и.о. ректора вуза Афган Абдуллаев, который сказал, что произведения Эльчина уже известны во всем мире: "С участием студентов и профессоров университета, произведения Эльчина будут переведены на 22 языка".

По словам народного писателя Эльчина, мероприятие представляет для него важное значение, так как его участниками является молодежь: "Мне интересно мнение молодых людей не только о моем творчестве, но и о культуре. Поэтому я пришел сюда с большим удовольствием. Здесь преподают различные языки. Мне бы хотелось знать, какие произведения прочитаны студентами на языках, которые они изучают".

На встрече были выслушаны доклады доцентов и профессоров университета.

Затем, выступив на английском языке, главный редактор журнала "Visions of Azerbaijan" Ян Пеарта затронул творчество писателя.

В заключение на английском языке была представлена подготовленная студентами и педагогами кафедры английского языка пьеса Эльчина "Шекспир".