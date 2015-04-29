​В Азербайджане прошел вечер, посвященный татарскому поэту Г.Тукаю

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ 26 апреля в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Азербайджанской Республике прошло мероприятие при организации Общественного объединения "Татарстан", посвященное 129-летию со дня рождения великого татарского писателя Г.Тукая.

Как передает Report, мероприятие началось с гимна Татарстана.

Со вступительным словом к присутствующим обратился председатель общественного объединения "Татарстан" Абас Миняшев. Он подчеркнул важность проведения такого рода культурных мероприятий, направленных, в первую очередь, на сохранение памяти и принесения дани уважения известным татарским деятелям, коим был и остается народный поэт Г.Тукай.

Руководитель курсов татарского языка в Постпредстве Алсу Юсупова рассказала о биографии поэта, о его нелегкой судьбе, короткой, но наполненной смыслом жизни. Отмечалось, что Г.Тукай заложил основы современного языка татарской литературы, а его произведения наполнены духом патриотизма, любви к татарскому народу и родной земле. В подтверждении этого была спета считающаяся у татарского народа неофициальным гимном песня "Туган тел" (Родной язык).

Заместитель председателя Объединения Эмин Рамазанов сказал, что несмотря на тяжелую жизнь, Г.Тукай должен быть для нас примером подражания, символом любви к отечеству. Э.Рамазанов также продемонстрировал присутствующим фильм, в котором рассказывалось о творчестве поэта в разные периоды его жизни, формировании его литературного таланта и сотрудничестве с представителями интеллигенции той эпохи.

В своем выступлении заместитель председателя Объединения Фархад Гафуров отметил, что его произведения являются достоянием не только татар, но и всего мира. Им была также представлена книга - сборник стихов Г.Тукая на татарском и азербайджанском языке, которая была выпущена к 125-летию со дня рождения поэта при поддержке ТЮРКСОЙ в Баку в 2011 году.

На мероприятии также прозвучали стихотворения великого татарского народа, а в завершении была прочитана молитва во благо татарского народа, его единства, сплоченности и укрепления духа.