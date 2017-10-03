В Азербайджане отметили день рождения Сергея Есенина

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 3 октября в день рождения великого русского поэта Сергея Есенина в Центре азербайджано-российских литературных связей имени Сергея Есенина в поселке Мардакан города Баку состоялся творческий вечер, посвященный поэту.

Как сообщает Report, он был организован Музеем азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви.

На нем выступили учащиеся школ и студенты вузов, творческие коллективы, азербайджанские поэты и писатели, переводчики Сергея Есенина, специалисты-литературоведы.

Участников творческого вечера приветствовал советник посольства России в Азербайджанке, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Вела мероприятие директор Музея Сергея Есенина Назакят Ибадова.