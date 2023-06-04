В Анкаре отметили 85-летие Анара

В Анкаре в Международной тюркской культурной организации (ТЮРКСОЙ) торжественно отметили 85-летие со дня рождения известного азербайджанского писателя Анара Рзаева.
Как сообщает турецкое бюро
Писатель Анар выразил благодарность за проявленное уважение.
Художественная часть церемонии продолжилась выступлениями трио в составе Айназ Рагимзаде, Эльчина Хатамлы (тар) и Ареша Назари (нагара). Прозвучали песни, составленные на стихи матери Анара Рзаева Нигяр Рафибейли и его отца Расула Рзы, а также популярные азербайджанские песни.