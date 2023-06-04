О нас

В Анкаре отметили 85-летие Анара

В Анкаре отметили 85-летие Анара В Анкаре в Международной тюркской культурной организации (ТЮРКСОЙ) торжественно отметили 85-летие со дня рождения известного азербайджанского писателя Анара Рзаева.
Литература
4 июня 2023 г. 05:04
В Анкаре отметили 85-летие Анара

В Анкаре в Международной тюркской культурной организации (ТЮРКСОЙ) торжественно отметили 85-летие со дня рождения известного азербайджанского писателя Анара Рзаева.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было организовано ТЮРКСОЙ, посольством Азербайджана в Турции, Союзами писателей Азербайджана и Турции.

Писатель Анар выразил благодарность за проявленное уважение.

Художественная часть церемонии продолжилась выступлениями трио в составе Айназ Рагимзаде, Эльчина Хатамлы (тар) и Ареша Назари (нагара). Прозвучали песни, составленные на стихи матери Анара Рзаева Нигяр Рафибейли и его отца Расула Рзы, а также популярные азербайджанские песни.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada Anarın 85 illiyi keçirilib

Самое читаемое

В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
28 мая 2023 г. 22:04
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi