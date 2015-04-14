​Умер уругвайский писатель Эдуардо Галеано

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Уругвайский писатель и журналист Эдуардо Галеано скончался в возрасте 74 лет от рака легких.

Как передает Report, об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на семью литератора.

10 апреля Галеано был доставлен в больницу города Монтевидео в тяжелом состоянии. Писатель болел в течение нескольких лет. Галеано известен своей книгой "Вскрытые вены Латинской Америки", которая считается классикой политической литературы. В произведении рассказывается о многовековом ограблении латиноамериканского региона. Книга написана в 1971 году и переведена на 20 языков.

В 2009 году президент Венесуэлы Уго Чавес на саммите стран Америки подарил "Вскрытые вены Латинской Америки" президенту США Бараку Обаме. Как отмечал сам Галеано, ни Чавес, ни Обама не имели понятия о ее содержании, и президент Венесуэлы сделал подарок с наилучшими намерениями.