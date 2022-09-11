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Умер писатель Хавьер Мариас

Умер писатель Хавьер Мариас Испанский писатель Хавьер Мариас умер в возрасте 70 лет.
Литература
11 сентября 2022 г. 20:40
Умер писатель Хавьер Мариас

Испанский писатель Хавьер Мариас умер в возрасте 70 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье в Twitter министр культуры и спорта королевства Микель Исета.

"Покойся с миром", - написал глава ведомства. Как сообщила газета ABC, писатель умер в воскресенье в Мадриде из-за осложнений, связанных с пневмонией.

Хавьер Мариас родился 20 сентября 1951 года в испанской столице в семье философа Хулиана Мариаса (1914-2005). С 2008 года стал членом Испанской королевской академии. На счету Мариаса многочисленные премии, в том числе Дублинская литературная премия, французская премия "Фемина" и другие. Он является автором таких романов, как "Белое сердце" (Corazon tan blanco), "В час битвы завтра вспомни обо мне" (Manana en la batalla piensa en mi) и "Дела твои, любовь" (Los enamoramientos).

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