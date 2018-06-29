Умер писатель Харлан Эллисон

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Американский писатель-фантаст Харлан Эллисон умер на 84-м году жизни.

Как передает Report, Об этом сообщила юрист, фотограф и активист по авторским правам Кристин Валада.

«Сьюзан Эллисон (супруга писателя) попросила меня рассказать, что Харлан Эллисон сегодня умер во сне. «Короткое время я был здесь и короткое время моя жизнь имела значение», Х.Э., 1934-2018», — написала Валада в Twitter.

За свою карьеру Эллисон написал более двух тысяч рассказов, эссе, очерков и статей. Он считается одним из самых титулованных лауреатов премий по научной фантастике, в том числе самых престижных — «Хьюго» (11 раз), «Небьюла» (5 раз).

Среди наиболее известных произведений Эллисона повесть «Парень и его пёс» о приключениях главного героя в постапокалиптическом мире, пережившем ядерную войну.