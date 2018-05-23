Умер писатель Филип Рот

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Американский писатель Филип Рот умер в возрасте 85 лет.

Как передает Report, причиной смерти прозаика стала сердечная недостаточность.

Филип Рот получил Пулитцеровскую премию за роман «Американская пастораль». Трижды он становился лауреатом Международной Букеровской премии. В знак признания его именем названа площадь в городе Ньюарк.

Из более чем 25 романов самыми известными остаются «Случай Портного» и «Заговор против Америки».