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    Умер писатель Филип Рот

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Американский писатель Филип Рот умер в возрасте 85 лет.

    Как передает Report, причиной смерти прозаика стала сердечная недостаточность.

    Филип Рот получил Пулитцеровскую премию за роман «Американская пастораль». Трижды он становился лауреатом Международной Букеровской премии. В знак признания его именем названа площадь в городе Ньюарк.

    Из более чем 25 романов самыми известными остаются «Случай Портного» и «Заговор против Америки». 

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