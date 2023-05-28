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Умер испанский писатель Антонио Гала

Умер испанский писатель Антонио Гала Испанский писатель Антонио Гала умер в воскресенье в возрасте 92 лет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство культуры королевства.
Литература
28 мая 2023 г. 16:15
Умер испанский писатель Антонио Гала

Испанский писатель Антонио Гала умер в воскресенье в возрасте 92 лет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство культуры королевства.

"Мы сожалеем о смерти писателя Антонио Галы, обладателя Золотой медали за заслуги в изобразительном искусстве", - уточняется в публикации в Twitter ведомства.

Гала родился 2 октября 1930 года. Являлся лауреатом испанской литературной премии "Планета". Он также был сценаристом фильма "Пусть говорят" (Digan lo que digan, 1968) с певцом Рафаэлем в главной роли. Гала также возглавлял гражданскую платформу, выступавшую против членства страны в НАТО. Среди его произведений можно выделить "Зеленые поля Эдема" (Los verdes campos del Eden), "Хорошие дни потеряны" (Los buenos dias perdidos) и другие.

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