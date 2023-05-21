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Умер британский писатель Мартин Эмис

Умер британский писатель Мартин Эмис Британский писатель и литературный критик Мартин Эмис умер в пятницу в возрасте 73 лет от рака пищевода.
Литература
21 мая 2023 г. 01:36
Умер британский писатель Мартин Эмис

Британский писатель и литературный критик Мартин Эмис умер в пятницу в возрасте 73 лет от рака пищевода.

Как передает Report, об этом в субботу сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление его жены, писательницы Изабель Фонсека.

Литератор ушел из жизни в своем доме в Лейк-Уорте (штат Флорида).

Мартин Эмис родился 25 августа 1949 года в семье писателя и литературного критика Кингсли Эмиса, лауреата Букеровской премии (1986). Получил Премию Сомерсета Моэма (1974) за свой дебютный роман "Записки о Рейчел" (1973). На протяжении всего периода писательской деятельности сотрудничал с ведущими литературными изданиями, включая Sunday Telegraph, New York Times Book Review и Esquire.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı yazıçı Martin Emis vəfat edib

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