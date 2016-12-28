Умер автор романа-сказки "Жители холмов"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Английский писатель Ричард Адамс, автор романа-сказки "Жители холмов" (Watership Down), умер в возрасте 96 лет, передает Report со ссылкой на сообщение, размещенное на официальном сайте писателя.

"...Семья сообщила со скорбью, что их дорогой отец, дед и прадед умер накануне Рождества (24 декабря)", - говорится в сообщении.

Р.Адамс получил известность в 1972 году после публикации своей работы "Жители холмов", которая повествует о жизни колоний кроликов у Уотершипского холма. За это произведение он получил престижную медаль Карнеги, британскую ежегодную премию в области детской литературы. В 1978 году она была экранизирована режиссером Мартином Розеном.