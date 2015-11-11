​Учредитель Музея миниатюрной книги примет участие на мероприятии Российского общества культуры и солидарности

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Учредитель и руководитель Музея миниатюрной книги Зарифа Салахова 23-25 ноября посетит Москву для участия на мероприятии Российского общества культуры и солидарности.

Об этом Report сообщила Зарифа Салахова, которая отметила, что на мероприятии в качестве подарка преподнесет недавно изданные миниатюрные книги: "Мы имеем тесные связи с Российским обществом культуры и солидарности. Ежегодно ими проводится множество мероприятий, на которые приглашают и меня. На нынешнее мероприятие я отвезу два новых издания. Мною изданы книги, в которых собраны тексты выступлений президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой на церемониях открытия и закрытия Европейских игр "Баку-2015", а также представлена информация о работе, проделанной в канун и во время Европейских игр, достигнутых победах. Эти издания я отвезу на мероприятие в качестве подарка".

По словам З.Салаховой, в ближайшее время в качестве миниатюрных книг будут также изданы образцы художественной литературы: "Мною периодически издаются произведения азербайджанских поэтов и писателей. Сейчас мы работаем над циклом книг о жизни и творчестве народного артиста, профессора Фархада Бадалбейли. Мы планируем издать миниатюрную книгу до дня рождения Фархада Бадалбейли".