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    Сохрабу Тахиру ампутируют вторую ногу

    Народного артиста повторно прооперируют

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Народный поэт Азербайджана Сохраб Тахир будет прооперирован во второй раз. Будет ампутирована вторая нога поэта.

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.

    По его словам, в настоящее время состояние здоровья Сохраба Тахира стабильное, на ноге развилась гангрена: "По этой причине будет ампутирована левая нога поэта". 

    Операция планируется в ближайшие дни. 

    Отметим, что 30 марта Сохрабу Тахиру ампутировали правую ногу. 

    Напомним, что Сохраб Тахир родился в марте 1926 года в Южном Азербайджане.

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