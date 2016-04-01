Сохрабу Тахиру ампутируют вторую ногу

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Народный поэт Азербайджана Сохраб Тахир будет прооперирован во второй раз. Будет ампутирована вторая нога поэта.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.

По его словам, в настоящее время состояние здоровья Сохраба Тахира стабильное, на ноге развилась гангрена: "По этой причине будет ампутирована левая нога поэта".

Операция планируется в ближайшие дни.

Отметим, что 30 марта Сохрабу Тахиру ампутировали правую ногу.

Напомним, что Сохраб Тахир родился в марте 1926 года в Южном Азербайджане.