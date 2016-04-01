Сохрабу Тахиру ампутируют вторую ногу

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Народный поэт Азербайджана Сохраб Тахир будет прооперирован во второй раз. Будет ампутирована вторая нога поэта.
Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.
По его словам, в настоящее время состояние здоровья Сохраба Тахира стабильное, на ноге развилась гангрена: "По этой причине будет ампутирована левая нога поэта".
Операция планируется в ближайшие дни.
Отметим, что 30 марта Сохрабу Тахиру ампутировали правую ногу.
Напомним, что Сохраб Тахир родился в марте 1926 года в Южном Азербайджане.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
Поделиться в Facebook