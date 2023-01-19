ТЮРКСОЙ почтил память Алмаса Йылдырыма в Турции

19 января в Университете Инёню, расположенном в турецком городе Малатья, состоялось мероприятие по случаю 115-летия со дня рождения одного из выдающихся деятелей азербайджанской эмиграционной литературы Алмаса Йылдырыма и презентация книги “Qaladan Qalaya

19 января в Университете Инёню, расположенном в турецком городе Малатья, состоялось мероприятие по случаю 115-летия со дня рождения одного из выдающихся деятелей азербайджанской эмиграционной литературы Алмаса Йылдырыма и презентация книги “Qaladan Qalaya qədər igid səs”.

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии, организованном при сотрудничестве Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Университета Инёню, приняли участие ректор вуза Ахмет Кызылай, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и представитель Азербайджана в ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы.

В своем выступлении С.Раев заявил, что А.Йылдырым занимает важное место в азербайджанской и турецкой литературе, а также в ряду национальных поэтов тюркского мира: “ТЮРКСОЙ рад представить книгу, посвященную 115-летию со дня рождения Алмаса Йылдырыма”.

Э.Гафарлы сказал, что Алмас Йылдырым, изгнанный советским режимом во время борьбы за независимость своей нации, за единство тюркского мира, жил и творил с тоской по дому и скончался на своей второй родине - в Турции. Говоря о жизни и творчестве поэта, представитель отметил, что Алмас Йылдырым является поэтом не только Азербайджана, но и Турана, Туркестана, Турции, Элазыга, Малатьи.

Другие выступающие также рассказали о творчестве поэта и о его вкладе в тюркский мир.

Затем состоялась презентация книги.

Отметим, что между ТЮРКСОЙ и Университетом Инёню был подписан протокол о сотрудничестве, и церемония памяти Алмаса Йылдырыма стала первым плодом данного сотрудничества.