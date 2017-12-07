ТЮРКСОЙ объявил 2018 Годом Чингиза Айтматова

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) по итогам 35-го заседания в казахстанском Туркестане объявила 2018 Годом Чингиза Айтматова, передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства культуры, информации и туризма Казахстана.

Отметим, в 2018 году исполнится 90 лет со дня рождения писателя.

Международная организация тюркской культуры объединяет Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Турцию. ТЮРКСОЙ ставит главной целью развитие "сотрудничества между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов".