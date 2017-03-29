Стивена Кинга обвиняют в плагиате

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Знаменитого американского писателя Стивена Кинга обвинили в плагиате, сообщает Report со ссылкой на Вести.Ru.

Создатели комикса The Rook утверждают, что главный герой книги короля ужасов "Темная башня" Роланд Дискейн является практически точной копией основного персонажа комикса Рестина Дейна. Правообладатели хотят получить компенсацию в размере 500 миллионов долларов.

В иске, который подан против Стивена Кинга, утверждается, что у героя "Темной башни" и Рестина Дейна есть много очевидных сходств.

Комикс The Rook старше "Темной башни", журнал выходил с 1977-го по 1983-й, а роман Кинга был опубликован в 1982 году. Кроме того, писатель признавался, что читал The Rook.