​Стефани Майер объявила дату выхода новой книги о вампиров

Американская писательница Стефани Майер, получившая всемирную известность после выхода серии романов "Сумерки", объявила, что скоро выпустит новую книгу "Midnight sun" ("Солнце полуночи"). В ней повествование идет от лица вампира Эдварда Каллена.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Guardian.

"Я очень рада поделиться новостью о выходе "Midnight sun", который состоится 4 августа. Я не была уверена, что сейчас, в такое безумное время, подходящий момент. Но многие так долго хотели почитать эту книгу, что я решила больше не ждать", — прокомментировала Майер.

Через несколько месяцев поклонники "Сумерек" наконец узнают, что переживал Эдвард до встречи с Беллой Свон (предыдущие романы написаны от ее лица — прим.ред.), а также поймут, почему он позволил себе в нее влюбиться, заранее зная, что подвергает жизнь девушки опасности.

По информации издания, Стефани Майер начала работать над этой историей еще в 2008 году, но когда часть материала попала в Сеть, она отказалась доделывать ее.