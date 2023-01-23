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Стало известно, сколько принц Гарри заработал на продаже своих мемуаров

Стало известно, сколько принц Гарри заработал на продаже своих мемуаров Принц Гарри заработал на своей автобиографической книге "Запасной" 16 миллионов фунтов стерлингов.
Литература
23 января 2023 г. 03:51
Стало известно, сколько принц Гарри заработал на продаже своих мемуаров

Принц Гарри заработал на своей автобиографической книге "Запасной" 16 миллионов фунтов стерлингов.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror.

После того как принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию, они столкнулись с серьезными материальными трудностями. Однако вскоре их финансовые потери были компенсированы несколькими крупными сделками с медиакомпаниями.

По данным журналистов, еще до публикации своей скандальной автобиографии принц Гарри получил от издательства Penguin Random House £16 млн, а также заработал £109 млн на сделках со Spotify и Netflix. Известно, что писатель-призрак Джей Джей Мерингер получил за работу над мемуарами принца £810 тыс., и еще £1,2 млн младший сын короля Карла III пожертвовал на благотворительность.

Автобиографическая книга принца Гарри "Запасной" стала самой быстро продаваемой нехудожественной литературой в Британии. Только в первый день продаж было реализовано 400 тысяч книг, включая электронную и аудиоверсии.

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Версия на азербайджанском языке Şahzadə Harrinin xatirələrindən nə qədər qazandığı məlum olub

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