Стал известен лауреат Международной Букеровской премии по литературе

Болгарский прозаик и поэт Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии (The International Booker Prize 2023), присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман "Времеубежище" (Shelter).

Болгарский прозаик и поэт Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии (The International Booker Prize 2023), присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман "Времеубежище" (Shelter).

Как передает Report, об этом объявила на торжественной церемонии в Лондоне председатель жюри французская писательница марокканского происхождения Лейла Слимани. Прямая трансляция велась на сайте премии.

55-летний писатель, получая премию, назвал свой роман историей о "памяти и времени", "милитаризации ностальгии". В центре книги история о вымышленной клинике для пациентов с болезнью Альцгеймера. Каждый этаж медицинского учреждения воссоздает предыдущие десятилетия в мельчайших подробностях, перенося пациентов в прошлое. Однако, по мере того как палаты все более и более убедительно похожи на давно минувшие годы, все больше здоровых людей приходят в клинику, воспринимая ее как "времеубежище" и пытаясь скрыться в ней от настоящего.

Обладатель премии получит вознаграждение в размере £50 тыс. ($62 тыс.). По существующим правилам Господинов должен разделить денежный приз с переводчиком книги на английский язык, которым выступила американка Анджела Родел. До этого книга, написанная на болгарском языке, не номинировалась на Букеровскую премию. Роман стал первым романом Господинова, опубликованным в Великобритании.