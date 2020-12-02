Спрос на художественную литературу за 10 лет упал на 25%

Первое место по количеству проданных копий за все десять лет занимает нон-фикшн

Спрос на художественную литературу за 10 лет с 2010 года упал на 25%, почти половина продаж книг приходится на произведения категории нон-фикшн. Как передает Rеport со ссылкой на ТАСС,об этом говорится в исследовании Ozon, составившем топ-10 самых продаваемых онлайн книг десятилетия.

"Почти половина продаж книг за последние 10 лет пришлась на нон-фикшн, а спрос на художественную литературу в последние годы сократился на 25%", - говорится в исследовании. Нон-фикшн и литература по психологии - фавориты последних пяти лет.

Первое место по количеству проданных копий за все десять лет занимает нон-фикшн - книги про психологию, личную эффективность и науку. "В период с 2015 по 2020 годы такой литературы было продано в 2,5 раза больше, чем в предыдущую пятилетку.