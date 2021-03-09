Спектакль "Али и Нино" покажут в Грузии

12 марта Цхинвальский академический драматический театр имени Иване Мачабели (Грузия) представит онлайн-спектакль "Али и Нино".
Как передает грузинское бюро Report, на спектакль продаются виртуальные билеты.
Согласно афише, спектакль рассказывает историю любви на Кавказе в условиях противоречий и сложной политической ситуации. В спектакле использована фольклорная и классическая музыка разных стран.
Билеты стоят 5 лари (2,55 маната).
Отметим, что премьера спектакля режиссера Гочи Капанадзе состоялась 1 мая 2018 года в тбилисском театре Шота Руставели.