Спектакль "Али и Нино" покажут в Грузии

12 марта Цхинвальский академический драматический театр имени Иване Мачабели (Грузия) представит онлайн-спектакль "Али и Нино"

12 марта Цхинвальский академический драматический театр имени Иване Мачабели (Грузия) представит онлайн-спектакль "Али и Нино".

Как передает грузинское бюро Report, на спектакль продаются виртуальные билеты.

Согласно афише, спектакль рассказывает историю любви на Кавказе в условиях противоречий и сложной политической ситуации. В спектакле использована фольклорная и классическая музыка разных стран.

Билеты стоят 5 лари (2,55 маната).

Отметим, что премьера спектакля режиссера Гочи Капанадзе состоялась 1 мая 2018 года в тбилисском театре Шота Руставели.