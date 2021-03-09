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Спектакль "Али и Нино" покажут в Грузии

Спектакль "Али и Нино" покажут в Грузии 12 марта Цхинвальский академический драматический театр имени Иване Мачабели (Грузия) представит онлайн-спектакль "Али и Нино"
Литература
9 марта 2021 г. 22:04
Спектакль Али и Нино покажут в Грузии

12 марта Цхинвальский академический драматический театр имени Иване Мачабели (Грузия) представит онлайн-спектакль "Али и Нино".

Как передает грузинское бюро Report, на спектакль продаются виртуальные билеты.

Согласно афише, спектакль рассказывает историю любви на Кавказе в условиях противоречий и сложной политической ситуации. В спектакле использована фольклорная и классическая музыка разных стран.

Билеты стоят 5 лари (2,55 маната).

Отметим, что премьера спектакля режиссера Гочи Капанадзе состоялась 1 мая 2018 года в тбилисском театре Шота Руставели.

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Версия на азербайджанском языке “Əli və Nino” tamaşası Gürcüstanda nümayiş etdiriləcək

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