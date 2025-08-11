Союз писателей: Подписанные в Белом доме документы - значимый вклад в мирное сосуществование в регионе

Союз писателей Азербайджана направил письмо президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Союз писателей поздравил главу государства с политическим достижением, грандиозной дипломатической победой, которая нашла подтверждение в судьбоносных документах, подписанных в Белом доме в Вашингтоне.

В письме отмечается, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан процветает и становится все сильнее:

"В то же время, благодаря вашей дальновидности, присущей великим лидерам, и успешным инициативам, эти важные соглашения являются значимым вкладом в мирное сосуществование и благополучие в нашем регионе, а также в мир и развитие во всем мире".