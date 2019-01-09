Солдатским библиотекам передана художественная литература

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Церемония вручения художественной литературы солдатским библиотекам прошла в одной из воинских частей.

Как сообщили Report в минобороны, в рамках этого мероприятия была проведена встреча представителей общественности с военнослужащими.

Участники встречи высоко оценили вручение художественной литературы библиотекам воинских частей, отметив, что она сыграет большую роль в плодотворном проведении досуга военнослужащими, развитии их мировоззрения и улучшении морально-психологического состояния личного состава.

Выступая на встрече депутат Милли Меджлиса Сона Алиева подчеркнула, что работы в сфере армейского строительства, начало которых было положено великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжаются президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, добавив, что сегодня соответствие воинских частей современным стандартам, а также улучшение жилищных и бытовых условий военнослужащих воспринимаются со стороны общественности страны с чувством большой гордости.

После передачи книг в солдатские библиотеки гости ознакомились с условиями службы и быта военнослужащих, а также пообедали вместе с личным составом в солдатской столовой.