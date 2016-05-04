Скончался народный поэт Сохраб Тахир

Баку. 4 мая. REPORT. AZ/ Скончался народный поэт Азербайджана Сохраб Тахир.

Как сообщили Report в Союзе писателей Азербайджана, он скончался сегодня утром после длительной болезни.

Сохраб Тахир родился в марте 1926 года (по официальным документам, 6 августа) в Южном Азербайджане. С 9 класса из-за тяжелого финансового положения семьи он был вынужден работать в Ирано-английской нефтяной компании. После вторжения в Иран Советской Армии С.Тахир активно участвовал в народном движении. В 1946 году был послан в Баку для продолжения образования. В 1950 году он получил специальность стоматолога и фельдшера в Бакинской медицинской школе.

В 1952-1957 С.Тахир обучался на факультете филологии БГУ. Он работал начальником художественного отдела газеты и журнала "Азербайджан", с 1984 года являлся редактором журнала.

В 2006 году распоряжением президента Азербайджана С.Тахир был удостоен ордена "Шохрет".