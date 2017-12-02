Скончался известный ученый тюрского мира

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ На 88-м году жизни скончался крупный ученый в области уйгурского языкознания, профессор Мирсултан Осман, сообщает Report.

Мирсултан Эфенди был крупным специалистом по чтению и исследованию рукописей и редких изданий на чагатайском языке. Мирсултан Осман был талантливым ученым, который всю сознательную жизнь посвятил языкознанию тюркских народов и воспитанию целого поколения специалистов на культурном и научном наследии своих предков Махмуда Кашгари, Юсуф Хас Хаджиба, Ахмеда Югнаки, Хиркати, Залели, Новбати, Арши и многих других. Он внес неоценимый вклад в развитие науки и образования не только уйгурского народа, но и всего тюркского мира.