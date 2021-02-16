Скончался известный испанский поэт

Каталонский поэт Жоан Маргарит умер во вторник в Испании в возрасте 82 лет.

Каталонский поэт Жоан Маргарит умер во вторник в Испании в возрасте 82 лет.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Europa Press.

По информации, Маргарит умер в населенном пункте Сан-Жуст-Десверн (автономное сообщество Каталония). Чуть менее года назад у него было диагностировано серьезное заболевание.

Жоан Маргарит родился в каталонском муниципалитете Санаужа 11 мая 1938 года. Он является обладателем многочисленных наград. В 2019 году поэт был удостоен испанской премии королевы Софии по ибероамериканской поэзии и престижной премии Мигеля де Сервантеса.