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Скончался известный испанский поэт 

Скончался известный испанский поэт  Каталонский поэт Жоан Маргарит умер во вторник в Испании в возрасте 82 лет.
Литература
16 февраля 2021 г. 20:53
Скончался известный испанский поэт 

Каталонский поэт Жоан Маргарит умер во вторник в Испании в возрасте 82 лет.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Europa Press.

По информации, Маргарит умер в населенном пункте Сан-Жуст-Десверн (автономное сообщество Каталония). Чуть менее года назад у него было диагностировано серьезное заболевание.

Жоан Маргарит родился в каталонском муниципалитете Санаужа 11 мая 1938 года. Он является обладателем многочисленных наград. В 2019 году поэт был удостоен испанской премии королевы Софии по ибероамериканской поэзии и престижной премии Мигеля де Сервантеса.

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