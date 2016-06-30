Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В возрасте 88 лет скончался известный американский писатель, один из основоположников концепции постиндустриального общества Элвин Тоффлер.

Популярность писателю принесла его книга "Шок будущего" (Future Shock).

Он также является автором многочисленных изданий.

Идеи Э.Тоффлера в сфере технологий получили высокую оценку в бизнес-сфере США.

Его книгами и идеями воспользовались Стив Джобс и Билл Гейтс.

Родившийся в 1928 году в Нью-Йорке Э.Тоффлер был членом Международного института стратегических исследований США.