Шведская академия назовет имя лауреата Нобелевской премии по литературе

Шведская академия объявит в четверг имя лауреата Нобелевской премии 2022 года в области литературы. Согласно завещанию Альфреда Нобеля (1833-1896), премия в данной области должна присуждаться автору "лучшего литературного произведения идеалистической напр

Шведская академия объявит в четверг имя лауреата Нобелевской премии 2022 года в области литературы. Согласно завещанию Альфреда Нобеля (1833-1896), премия в данной области должна присуждаться автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ноябре 2018 года академия совместно с Нобелевским фондом приняла решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе, который начал работать с 1 февраля 2019 года.

С 1 июня 2019 года в академии появился новый постоянный секретарь - профессор литературы Гётеборгского университета Матс Мальм. Именно он назовет в 15:00 (бакинское время) имя нового Нобелевского лауреата, а председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон расскажет об этом писателе или поэте.

Писатель из Занзибара (входит в современную Танзанию) Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе прошлого года. Премию присудили "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в суть последствий колониализма и судьбы беженцев, оказавшихся в водовороте культур и континентов", отмечалось в решении.

Среди фаворитов 2022 года в шведских СМИ значится норвежский прозаик и драматург, мастер короткого рассказа, один из самых известных писателей страны Даг Сульстад. Предполагается, что награду могут также получить британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, французский прозаик Мишель Уэльбек, а также его соотечественница Анни Эрно, нигерийская писательница Чимаманда Нгози Адичи, россиянка Людмила Улицкая. Называются имена французской писательницы Мариз Конде, которой в 2019 году в Стокгольме вручили Альтернативную Нобелевскую премию по литературе, учрежденную Новой академией Швеции, и за которую тогда в интернете проголосовало больше всего библиотекарей Швеции, а также родившаяся в Антигуа и Барбуде писательница Джамайка Кинкейд, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, норвежские драматург Юн Фоссе и писатель Карл Уве Кнаусгор.

Среди возможных победителей - сирийский поэт Адонис и японский прозаик Харуки Мураками, а также сомалийский писатель Нуруддин Фарах.

Нобелевскую премию с 1901 года вручали 609 раз. Лауреатами стали 943 человека и 45 организаций, из них в области литературы были отмечены 118 писателей и поэтов.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Церемония после двухлетнего перерыва в связи с пандемией вновь пройдет в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в прошлом, составит 10 млн крон ($916 тыс.).