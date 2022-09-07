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Шесть писателей вошли в шорт-лист Букеровской премии по литературе

Шесть писателей вошли в шорт-лист Букеровской премии по литературе Шесть писателей, в том числе обладательница Пулитцеровской премии американка Элизабет Страут, включены в так называемый короткий список претендентов на Букеровскую премию (Booker Prize) по литературе.
Литература
7 сентября 2022 г. 05:47
Шесть писателей вошли в шорт-лист Букеровской премии по литературе

Шесть писателей, в том числе обладательница Пулитцеровской премии американка Элизабет Страут, включены в так называемый короткий список претендентов на Букеровскую премию (Booker Prize) по литературе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник фондом премии.

66-летняя Страут с романом "О, Уильям!" (Oh William!) второй раз борется за одну из самых престижных наград в области литературы на английском языке. В 2009 году роман "Оливия Киттеридж" принес ей Пулитцеровскую премию, а в 2014 году он был экранизирован.

В перечень вошли еще один представитель США Персиваль Эверетт с романом "Деревья" (The Trees) и Новайолет Булавайо из Зимбабве c произведением "Слава" (Glory). Ранее Булавайо уже включали в шорт-лист "Букера".

За премию продолжат бороться 87-летний Алан Гарнер из Великобритании с книгой Treacle Walker, Шехан Карунатилака из Шри-Ланки с романом "Семь лун Маали Алмейды" (The Seven Moons of Maali Almeida) и ирландка Клэр Киган. Ее 116-страничный роман под названием "Вещицы вроде этих" (Small Things Like These) стал самым коротким произведением, когда-либо отбиравшимся жюри.

"Мы считаем, что эти шесть книг мощно говорят о важных вещах. Хотя действие происходит в разных местах и в разное время, все они о событиях, которые в той или иной мере происходят повсюду и касаются всех нас", - сказал председатель жюри, британский искусствовед и писатель Нил Макгрегор.

Книги, вошедшие в лонг-лист, были отобраны из 169 произведений, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2021 года. Имя обладателя премии и 50 тыс. фунтов (58 тыс долларов США) станет известно 17 октября.

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