О нас

Секретарь Союза писателей Азербайджана: Влияние литературы на прессу очень велико

Секретарь Союза писателей Азербайджана: Влияние литературы на прессу очень велико Встретившийся со студентами медиа-школы Report поэт-писатель, кинодраматург, секретарь Союза писателей Азербайджана по вопросам творчества Ильгар Фахми рассказал о влиянии литературы на прессу.
Литература
7 декабря 2022 г. 17:23
Секретарь Союза писателей Азербайджана: Влияние литературы на прессу очень велико

Встретившийся со студентами медиа-школы Report поэт-писатель, кинодраматург, секретарь Союза писателей Азербайджана по вопросам творчества Ильгар Фахми рассказал о влиянии литературы на прессу.

"Влияние литературы на прессу очень велико. Литераторы сыграли большую роль в создании и распространении журналистики в мировом масштабе. Сегодня медиа выступают перед массовой аудиторией, формируют литературный вкус, мышление и восприятие людей", - отметил И.Фахми.

Ильгар Фахми (Пашаев) родился в 1975 году в Баку. В 1992-1996 гг. получал образование на юридическом факультете Бакинского государственного университета, затем окончил Белорусский государственный экономический университет.

С 1995 года занимается художественным творчеством. Занимает должность секретаря Союза писателей Азербайджана по вопросам творчества. Является ведущим-редактором литературной передачи "Меджлиси-унс" ("Məclisi-Üns"), выходящей в эфире Азербайджанского государственного телевидения с 2014 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фотоİlqar Fəhmi: “Mətbuata ədəbiyyatın təsiri çox güclüdür”

Экслюзивные новости

Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi