Секретарь Союза писателей Азербайджана: Влияние литературы на прессу очень велико

Встретившийся со студентами медиа-школы Report поэт-писатель, кинодраматург, секретарь Союза писателей Азербайджана по вопросам творчества Ильгар Фахми рассказал о влиянии литературы на прессу.

Встретившийся со студентами медиа-школы Report поэт-писатель, кинодраматург, секретарь Союза писателей Азербайджана по вопросам творчества Ильгар Фахми рассказал о влиянии литературы на прессу.

"Влияние литературы на прессу очень велико. Литераторы сыграли большую роль в создании и распространении журналистики в мировом масштабе. Сегодня медиа выступают перед массовой аудиторией, формируют литературный вкус, мышление и восприятие людей", - отметил И.Фахми.

Ильгар Фахми (Пашаев) родился в 1975 году в Баку. В 1992-1996 гг. получал образование на юридическом факультете Бакинского государственного университета, затем окончил Белорусский государственный экономический университет.

С 1995 года занимается художественным творчеством. Занимает должность секретаря Союза писателей Азербайджана по вопросам творчества. Является ведущим-редактором литературной передачи "Меджлиси-унс" ("Məclisi-Üns"), выходящей в эфире Азербайджанского государственного телевидения с 2014 года.