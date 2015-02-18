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    Сегодня юбилей Алиаги Вахида

    Мастеру газели исполнилось бы 120 лет

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения известного поэта, мастера газели Алиаги Вахида. Как сообщает Report, великому поэту исполнилось бы 120 лет.

    Искендеров Алиага Вахид оглы родился в 1895 году в бакинском селе Масазыр.

    Алиага Вахид, будучи последователем традиций Физули, является ярким представителем жанра газели в современной азербайджанской литературе. Его газели, отличаясь простотой поэтического языка, народностью и мелодичностью, занимают важное место в репертуарах ханенде. Он перевел на азербайджанский язык газели Низами, Хагани, Физули, Наваи и других авторов.

    Алиага Вахид скончался 1 октября 1965 года в Баку. Похоронен на Аллее почетного захоронения. 

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