Сегодня юбилей Алиаги Вахида

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения известного поэта, мастера газели Алиаги Вахида. Как сообщает Report, великому поэту исполнилось бы 120 лет.

Искендеров Алиага Вахид оглы родился в 1895 году в бакинском селе Масазыр.

Алиага Вахид, будучи последователем традиций Физули, является ярким представителем жанра газели в современной азербайджанской литературе. Его газели, отличаясь простотой поэтического языка, народностью и мелодичностью, занимают важное место в репертуарах ханенде. Он перевел на азербайджанский язык газели Низами, Хагани, Физули, Наваи и других авторов.

Алиага Вахид скончался 1 октября 1965 года в Баку. Похоронен на Аллее почетного захоронения.