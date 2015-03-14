​Сегодня день рождения народного писателя Анара

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 14 марта народный писатель, председатель Союза писателей Азербайджана Анар отмечает день рождения. Как сообщает Report, писателю исполняется 77 лет.

Народный писатель родился 4 марта 1938 года в семье поэтов Расула Рзы и Нигяр Рафибейли.

Мать Анара Нигяр Рафибейли - внучка известного общественного и политического деятеля Азербайджана, первого министра здравоохранения Азербайджанской Демократической Республики и генерал-губернатора Гянджинской губернии. Отец писателя Расул Рза из рода Мамедханлы.

Анар начал печататься с 1960 года, а первая его повесть "Контакт" была опубликована в 1976 году. По сценариям Анара снято 12 фильмов, из них три он снял в качестве режиссера. По одному из рассказов Анара на “Мосфильме” был снят Самсоновым фильм “Каждый вечер в одиннадцать”.

Одно из самых известных произведений писателя - "Шестой этаж пятиэтажного дома" - повествует о взаимоотношениях разведенной женщины и юноши.

Другими не менее интересными произведениями писателя являются "Комната в отеле", "Юбилей Данте", "Я, Ты, Он и телефон" и другие.