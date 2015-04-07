​Сегодня день рождения Чингиза Абдуллаева

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения всемирно известного азербайджанского писателя и публициста Чингиза Абдуллаева. Писателю исполняется 56 лет.

Как сообщает Report, писатель заявил агентству, что любит особо отмечать свои дни рождения и, что со вчерашнего дня его телефон не умолкает: "Со вчерашнего дня я занят тем, что отвечаю на телефонные звонки и принимаю поздравления. Звонят с телевидения, журналисты. Вчера я снимался в двух передачах на телевидении. А сегодня я отмечу этот день со своими друзьями и близкими за столом. Я вообще люблю отмечать свой день рождения. И сегодня будет также.

Отмечу этот радостный для себя день с самыми моими близкими друзьями и родными. Чтобы поздравить меня с днем рождения специально из Англии приехали мой сын и моя дочь. Что может быть прекраснее этого? Я благодарю каждого, кто поздравил меня."

Напомним, что всемирно известный писатель родился в 1959 году в Баку. С 1991 года он является секретарем Союза писателей Азербайджана.

Более 600 его книг выпущены тиражом в 27 млн. экземпляров.

В 2007 году Чингиз Абдуллаев был удостоен ордена "Шохрат", с ноября 2014 года является почетным послом Интерпола. 30 марта 2015 года он избран председателем Наблюдательного совета ФК "Нефтчи".