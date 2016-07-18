Сборник стихов Лейлы Алиевой поступил в продажу в книжных магазинах Баку

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Баку поступил в продажу сборник стихов "Если б звезды ступеньками стали" ("Ulduzlar pillə-pillə düzülsəydi səmaya") вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Как сообщает Report, предисловие к книге, где собраны различные стихи автора, написал лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Андрей Дементьев.

"Один из моих визитов особо запомнился встречей с Гейдаром Алиевым. Мы два часа беседовали об азербайджанской и русской литературе, и я был восхищен его тонким пониманием художественного творчества. Невозможно избежать семейных традиций. Наверное, именно по этой причине Лейла пишет искренне, талантливо и ярко. Поэтесса остается со своими читателями наедине, как с самыми близкими людьми, доверяет им свою душу", - отмечает Андрей Дементьев.

По мнению автора предисловия, высокая нравственность и искренность Лейлы Алиевой являются главными отличительными чертами ее поэзии.

Напомним, что презентация книги "Если б звезды ступеньками стали" Лейлы Алиевой состоялась 24 апреля с участием автора.