Самед Вургун и Грузия: что связывает прадеда поэта с грузинским царем? – ИССЛЕДОВАНИЕ

Сегодня исполняется 65-я годовщина со дня смерти видного представителя азербайджанской литературы, Народного поэта Самеда Вургуна.

Сегодня исполняется 65-я годовщина со дня смерти видного представителя азербайджанской литературы, Народного поэта Самеда Вургуна.

Грузинское бюро Report подготовило статью на основе газетных публикаций и фотоматериалов о жизни и творчестве поэта, полученных из архива Национальной парламентской библиотеки Грузии.

“...12 мая 1956 года в Баку отмечалось 50-летие со дня рождения Самеда Вургуна. Засвидетельствовать признательность, любовь, уважение и восхищение юбиляру пришли многочисленные друзья и поклонники его таланта - К.Симонов, Г.Леонидзе, Н.Зарян, Г.Гулям и другие. К сожалению, самого виновника торжества в битком набитом зале Оперного театра не было. Поэт тяжело болел. 27 мая 1956 года его не стало. В 1961 году в Баку состоялось открытие памятника Народному поэту Азербайджана”.

Эти строки были напечатаны в номере газеты "Советская Аджария" от 20 марта 1966 года в статье под названием "Влюбленный в жизнь. К 60-летию со дня рождения Самеда Вургуна".

Обстоятельно рассказав о жизни и творчестве азербайджанского поэта, Н.Гогуадзе объяснил читателям значение псевдонима "Вургун": "Псевдоним "Вургун", который избрал на заре своего творчества Самед Юсиф оглу Векилов в соответствии с давнишними традициями азербайджанских поэтов, вобрал в себя главные черты, присущие его характеру. Однако речь идет не о какой-то конкретной любви, а о преклонении перед жизнью и беззаветном служении ей. Таким был и останется Самед Вургун”.

Отмечается, что С.Вургун был не только поэтом и драматургом, его перу принадлежали переводы произведений литераторов России и братских народов. Он перевел на азербайджанский язык поэму Пушкина “Евгений Онегин”, поэму Горького “Девушка и смерть”, стихи Лермонтова, Шевченко, Маяковского и других известных поэтов. С чувством огромной ответственности поэт работал над переводом части поэмы Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”.

Автор убежден, что стихотворение “Азербайджан" является одним из лучших творений Вургуна. Это - песня, окрыленная родным краем, порожденная его творческим и созидательным, свободным народом.

В номере данной газеты, вышедшем в свет 26 ноября 1976 года, была также опубликована статья под названием “Поэт, патриот, друг”, посвященная 70-летию поэта. В статье, автором которой был тогдашний редактор газеты “Советская Грузия” Сулейман Сулейманов, приводятся слова Народного поэта Грузии Георгия Леонидзе о Вургуне: “Самед Вургун - наш друг, а вернее соотечественник. Он родился в селе Салахлы Газахского района на берегу Куры, на границе с Грузией. По преданию, прадед Самеда Вургуна - Алы ага дружил с грузинским царем Ираклием II и помогал ему в борьбе с иноземцами”.

"Самед Вургун - мед и молоко, соль и хлеб азербайджанской советской литературы", - восклицал грузинский поэт.

В статье отмечается, что, выступая с докладом на Всесоюзном съезде советских писателей в 1954 году, Самед Вургун проанализировал поэтическое наследие Г.Табидзе, Г.Леонидзе, С.Чиковани, упомянув титанов грузинской литературы Ш.Руставели, И.Чавчавадзе и А.Церетели.

Автор писал, что еще в 1935 году в Тбилиси вышел в свет сборник избранных стихотворений и поэм Вургуна. С 1940 года в грузинской печати регулярно печатались произведения поэта, а в 1958 году был издан сборник его избранных стихов в переводе Лейлы Эрадзе. Ряд стихотворений Самеда Вургуна вошел в книгу “Стихи поэтов советского Азербайджана”, изданную в 1975 году на грузинском языке. В канун 70-летия Вургуна в издательстве "Мерани" вышла в свет книга “Самед Вургун” под редакцией поэта Карло Каладзе.

Среди архивных газетных материалов встречается и выступление азербайджанского поэта на антифашистском митинге в Тбилиси 23 августа 1942 года. В речи, опубликованной в номере газеты "Заря Востока" от 24 августа того же года, С.Вургун призвал участников митинга к борьбе с фашизмом: “Враг хочет оккупировать славный Азербайджан, его манят нефтяные источники Абшерона, покрытые белым золотом муганские степи. Враг хочет поработить азербайджанский народ и стереть его с лица земли. Но не ступит нога немецких оккупантов на землю свободного и счастливого Азербайджана, на землю гениального Низами Гянджеви!”

В своем выступлении Самед Вургун подчеркнул, что азербайджанский народ горд и свободолюбив. "Народ, за плечами которого тысячелетия борьбы за свободу и независимость, слава Кероглу и Бабека, никогда не позволит врагу топтать родную землю... И сегодня азербайджанский народ, отправляя на фронт своих лучших сыновей и дочерей, остается верен героическим традициям своих бессмертных предков... Фашистские оккупанты не войдут в Закавказье! Умрем, но не пустим гитлеровскую армию на нашу святую землю! Братья, будем сражаться, как львы! Знайте, что смерть за Родину - это бессмертие”.

В архивных фотографиях поэта, хранящихся в разделе “Азербайджанская фотохроника” Центральной библиотеки Грузии, запечатлено пребывание поэта на охоте с детьми, братом Мехдиханом Векиловым (1932), русским поэтом Михаилом Шолоховым, грузинскими и армянскими поэтами - Георгием Леонидзе и Гегамом Сарьяном.