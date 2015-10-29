Рашад Меджид: Считаю, что стихотворение Вагифа Бахманли хорошее

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Я считаю, что опубликованное в газете "525-ci qəzet" и вызвавшее широкие обсуждения стихотворение Вагифа Бахманли, хорошее".

Об этом в заявлении Report отметил главный редактор газеты "525-ci qəzet", секретарь Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид.

Касаясь вызвавшего широкие обсуждения стихотворения "Hamıya yaxşılıq", в котором автор восхваляет министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, Р.Меджид сказал, что всегда отводит на страницах газеты место для поэзии: "В тот день, когда стихотворение напечатали в нашей газете, меня не было на работе. Я не ознакомился с ним заранее. Если бы я прочитал его, может быть изменил бы решение о его публикации. Однако, на страницах нашей газеты публикуются различные стихи и рассказы. Это стихотворение одно из них. Это же не первое стихотворение Вагифа Бахманли? Мир же не рухнул из-за этого стихотворения и его публикации?".

Секретарь Союза писателей считает, что стихотворение, из-за которого он получил замечание, а В.Бахманли выговор, вполне нормальное: "По крайней мере, не стоит настолько раздувать вопрос. Вагиф Бахманли является одним из знаменитых поэтов Азербайджана. Недавно он отметил 60-летие".

Р.Меджид также выразил отношение к замечанию, сделанному ему министерством культуры и туризма: "Я принимаю замечания из-за публикации этого стихотворения в нашей газете. Считаю, что оно правильное".

Напомним, что в номере газеты "525-ci qəzet" от 17 октября 2015 года были опубликованы стихи завотделом по книжному обороту и работе с издательствами министерства культуры и туризма, поэта Вагифа Бахманли. Одно из них - стихотворение "Hamiya yaxşılıq" было посвящено министру культуры и туризма Абульфасу Гараеву. После публикации стихотворение вызвало широкие обсуждения на различных сайтах и в соцсети. Отношение общественности к вопросу было неоднозначно.

28 октября отдел по связям с общественностью и информации министерства культуры и туризма распространил заявление. В нем отмечалось, что данный факт был осужден руководством министерства культуры и туризма, и, связавшись с главным редактором газеты "525-ci qəzet" Рашадом Меджидом, ему сделали замечание.

По приказу министра культуры и туризма Абульфаса Гараева Вагифу Бехменли сделали выговор.