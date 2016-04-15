Прошло мероприятие, посвященное 70-летию Сейрана Сахавета

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В Союзе писателей Азербайджана (СПА) прошло мероприятие по случаю 70-летия видного представителя азербайджанской литературы, писателя Сейрана Сахавета.

Как сообщает Report, здесь присутствовали председатель СПА Анар, народный поэт Нариман Гасанзаде, народные артисты Фуад Поладов, Флора Керимова, писатель-драматург Али Амирли, Сабир Рустамханлы и другие.

Народный поэт Анар вручил С.Сахавету подарки от имени СПА.

Выступивший юбиляр рассказал о своем романе "Qaçaqaç". Он заявил, что очередная часть романа будет издана в ближайшее время.