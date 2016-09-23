В Баку прошла презентация книги Соны Велиевой "Путь, ведущий к свету"

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Состоялась презентация книги доктора философии по филологии Соны Велиевой "Путь, ведущий к свету" ("İşığa gedən yol").

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали депутаты Милли Меджлиса, руководители СМИ и представители общественности.

Сначала в действующей при Национальной библиотеке "Открытой библиотеке" прошла церемония раздачи автографов.

По словам выступившего директора Национальной библиотеки Керима Таирова, книга посвящена жизненному пути Гасан бека Зардаби.

Он отметил, что в книге дается высокая оценка Гасан беку Зардаби и проделанной им работе.

На мероприятии также выступили первый заместитель министра культуры и туризма Вагиф Алиев, декан факультета журналистики Бакинского государственного университета, профессор Джахангир Мамедли, председатель Совета по прессе, депутат Афлатун Амашов, парламентарий Низами Джафаров. Свою точку зрения также выразили другие участники мероприятия, которые подчеркнули значимость произведения.

Выступившая Сона Велиева сказала, что жизненный путь Гасан бека Зардаби всегда представлял для нее большой интерес.

По словам автора книги, издание является результатом обширных исследований: "Гасан бек Зардаби был словно светом, вокруг которого собрались все остальные. Он пропагандировал просветительские идеи. Г.Зардаби обладает богатым наследием. Мы должники таких людей, как он, и по мере возможности должны возвращать свой долг. Выражаю признательность каждому, кто написал рецензию к книге".

Отметим, что в произведении отразился противоречивый период истории Азербайджана - годы в составе Российской империи. Богатый историческими фактами роман их двух частей притягивает внимание экскурсом в историю и глубиной диалогов. События в романе передаются зрителю простым, художественным языком.