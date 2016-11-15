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    Прошла презентация книги "Нахчыван - один из древних городов мира"

    Научный редактор книги - Иса Габиббейли

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В круглом зале Нахчыванского отдела НАНА прошла презентация изданной на русском языке книги действительного члена НАНА, заслуженного деятеля науки, доктора физико-математических наук, профессора Чингиза Гаджара "Нахчыван - один из древних городов мира".

    Как сообщили Report из информационного отдела Нахчыванского отдела НАНА, председатель Нахчыванского отдела НАНА, академик Исмаил Гаджиев рассказал о значении книги, посвященной Нахчывану.

    Он отметил, что книга, посвященная светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, выпущена издательством "Аджеми". Научный редактор издания - вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли. Здесь также отразились информации и фото об истории, археологии, этнографии, культуре и видных личностях Нахчывана.

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