Прошла презентация книги "Нахчыван - один из древних городов мира"

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В круглом зале Нахчыванского отдела НАНА прошла презентация изданной на русском языке книги действительного члена НАНА, заслуженного деятеля науки, доктора физико-математических наук, профессора Чингиза Гаджара "Нахчыван - один из древних городов мира".

Как сообщили Report из информационного отдела Нахчыванского отдела НАНА, председатель Нахчыванского отдела НАНА, академик Исмаил Гаджиев рассказал о значении книги, посвященной Нахчывану.

Он отметил, что книга, посвященная светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, выпущена издательством "Аджеми". Научный редактор издания - вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли. Здесь также отразились информации и фото об истории, археологии, этнографии, культуре и видных личностях Нахчывана.